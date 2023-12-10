Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir haftada 261 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 261 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir kişinin cep telefonunu çalan yabancı uyruklular yakalandı
        Edirne'de bir kişinin cep telefonunu çalan yabancı uyruklular yakalandı
        Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir...
        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi
        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi