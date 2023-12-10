Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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