Edirne'de gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerince kaçak 6 oyun konsolu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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