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        Edirne'de gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekiplerince kaçak 6 oyun konsolu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 08:51 Güncelleme: 11.12.2023 - 08:52
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        Edirne'de gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince kaçak 6 oyun konsolu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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