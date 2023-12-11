Batı Trakyalı şairler kitaplarını Edirne'de tanıttı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından kitap tanıtım ve söyleşi programı düzenlendi.

Etkinlikte yazarlar Hüseyin Mehmet, Ayşe Adem ve Müberra Karadayı kitapları hakkında bilgi verdi.

Yazarlar kitap tanıtımının ardından Batı Trakya'daki edebiyat ve şiir konusunda bilgi aktardı. Yazarlar etkinliğe katılan uluslararası öğrenciler ve akademisyenlere kitaplarını imzalayarak hediye etti.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot, YTB'nin sadece Balkanlar değil, bütün dünyadaki öğrencilere kapılarını açtığını ve onları Türkiye'deki eğitim hayatları süresince yalnız bırakmadığını söyledi.

Ot, YTB Edirne Koordinasyon Ofisi'nin akademi çalışmaları ve öğrencilere yönelik faaliyetleri aralıksız devam ettiğini kaydetti.