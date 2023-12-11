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        Edirne'de engelli öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        TED Edirne Koleji ortaokul öğrencileri "Elden Ele, Engelsiz Bir Sene" sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli öğrenciler yararına kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:47
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        Edirne'de engelli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        TED Edirne Koleji ortaokul öğrencileri "Elden Ele, Engelsiz Bir Sene" sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli öğrenciler yararına kermes organize edildi.

        Okulda düzenlenen kermes için öğrenciler evde aileleriyle pasta, kek ve poğaça hazırladı. Bazı öğrenciler de harçlıklarıyla pastaneden tatlı ve kek alarak kermese satılması için getirdi.

        Öğretmen ve öğrenciler kermesin açılışını kurdele keserek başlattı.

        TED Edirne Koleji Ortaokul Müdürü Sultan Girgin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin başlattığı kermesin 14 Aralık Perşembe gününe kadar süreceğini söyledi.

        Kermesten elden edilen gelirle Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Girgin, "Aldığınız her ürününün, ödediğiniz her ücretin gideceği yer engelli arkadaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu yüzden başlattığımız proje tamamen ihtiyaçlara ulaşacağı için çok kıymetlidir. " dedi.

        TED Edirne Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Yıldırım da TED öğrencilerinin çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

        Katkıda bulunan öğrencilere teşekkür eden Yıldırım, kermeste engelli öğrencilerin yaptığı el emeği ürünlerin de satışa sunulduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından okuldaki diğer öğrenciler kermesten alışveriş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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