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        Edirne'de marketten bir kişinin cep telefonunu çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:10
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        Edirne'de marketten bir kişinin cep telefonunu çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

        Fas uyruklu R.T, B.E. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Serbest bırakılan Fas uyruklu kadın A.A. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        - Olay

        Edirne'de 9 Aralık'ta marketten alışveriş yapan A.K'nin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince marketin güvenlik kameraları incelenerek tespit edilmişti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri İstasyon Mahallesi'nde tespit ederek kovalamaca sonucu yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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