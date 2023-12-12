AK Parti Edirne İl Başkanı İba, sanayi esnafını ziyaret etti AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Hep Birlikte Edirne" programı kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Hep Birlikte Edirne" programı kapsamında sanayi esnafını ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İba, ziyaretlerinde esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Edirne'deki girişimcilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili görüşlerini alan İba, taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı.

İba, her zaman esnafların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Edirne Sanayi Sitesi esnafına ve iş insanlarına paylaşımları, sohbetleri ve destekleri için teşekkür eden İba, "Her bir esnafımızın kapısını çalmaya, çayını içmeye, taleplerini dinlemeye, sesini duymaya ve duyurmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.