İpsala Belediyesine ait tarım arazileri 1 yıllığına açık arttırma usulüyle kiraya verildi.

Belediyenin düğün salonunda yapılan ihale öncesi İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal arazilerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

İhale şartnamesinin okunmasının ardından 6 bin 900 lira muhammen bedelle açık arttırma usulü yapılan ihalede üreticiler 100 lira arttırarak 7 bin liraya arazileri kiraladı.

İpsala Belediyesine ait 9 bin 240 dekar tarım arazi ihalesinden toplamda 65 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

İhale sonunda İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal üreticilere teşekkür etti.

- Demokrat Parti İpsala İlçe Başkanlığına Nur Babacan atandı

Demokrat Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan Selvi'nin istifasının ardından başkanlığa Nur Babacan atandı.

Babacan yaptığı açıklamada, gerekli evrakları hazırladıktan sonra yönetim kurulu arasında görev bölümü yapılacağını belirterek "Bizlere tevdi edilen görevi başarı ile yapmak için çalışacağız. Herkese ve her kesime ulaşmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. "dedi.

Demokrat Parti İpsala ilçe yönetiminin önümüzdeki günlerde görev bölümü yapması bekleniyor.

- İpsala OSB'de firmaların yer talepleri görüşüldü

İpsala Organize Sanayi Bölgesine fabrika kurmak için yer talebinde bulunan firmaların durumları OSB yönetimi kurulu tarafından görüşülmeye başlandı.

İpsala OSB Yönetim Kurulu, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında toplandı.

OSB'den arsa almak için başvuruda bulunan 15 firmaların durumlarını görüşüldüğü toplantıda, 150 dönümlük arsa talebinde bulunulduğu öğrenildi.

- Öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

İpsala Meslek Yüksekokulu'nda "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Konferansta, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli narkolog Hakan Yılmaz tarafından öğrencilere sunum eşliğinde madde bağımlılığının zararları, uyuşturucuyla mücadele, madde kullanımının belirtileri ve sokak satıcıları konularında bilgiler verildi.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği konferansta bağımlılar üzerinde yapılan bir anket çalışmalarının çarpıcı sonuçları da paylaşıldı.

Konferans sonunda öğrenciler bir annenin dramını konu alan "İki Ekmek" isimli kısa film izledi.