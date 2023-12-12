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        Edirne'de arabaya koşulu at, 5 araca çarptı

        Edirne'de sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, 5 araçta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:12
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        Edirne'de arabaya koşulu at, 5 araca çarptı
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        Edirne'de sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, 5 araçta hasara neden oldu.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde, üzerinde sahibi olmayan at arabasının, yol kenarındaki araçlara çarptığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Yol boyunca 5 araca çarpan arabaya koşulu atı yakalayan Mehmet Sönmez, atı arabasından çıkardıktan sonra bir ağaca bağladı.

        Sönmez, gazetecilere, üzerinde sahibi olmayan atın hızlı şekilde araçlara çarptığını söyledi.

        At arabası sahibinin ortada olmadığını belirten Sönmez, "Atı arabasından çıkarıp ağaca bağladık. Sahibi düştü mü, hastaneye mi götürdüler belli değil." dedi.

        Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atın çipinin olmadığını belirledi. Arabasından çıkartılan at, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

        At arabası ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Öte yandan aracı hasar gören vatandaşlar da at sahibinden şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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