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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 08:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:20
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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne’de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

        İşe gitmek üzere evlerinden çıkan sürücüler trafikte sisin görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürmesi nedeniyle zorlandı. Bu sebeple bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

        Sis tabakası nedeniyle kentin simgesi Selimiye Camisi gibi pek çok anıt eser görülemez hale geldi. Nehir kenarlarında sisin daha fazla etkili olduğu gözlendi.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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