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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:33
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
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        Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 91 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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