Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Bıldır köyünde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

        Ekipler vatandaşlarla "Kadına El Kalkamaz" pankartı da açtı.

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...
        Depremzede aile yerleştikleri Edirne'de ata mesleği kasaplığı devam ettiriy...
        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 450 elektronik sigara ele geçirildi
        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri avcıları denetledi
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumunun ekimi yaygınlaştırılacak
        Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeği tohumunun ekimi yaygınlaştırılacak
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli jandarma tarafından yakalandı