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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:38
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Veysel Eren başkanlığında yapılan toplantı, Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

        Toplantıda 2023-2024 akademik yılına yönelik olarak öne çıkan faaliyetler değerlendirdi.

        - Trakya Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı'nın akreditasyon başarısı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından akredite edildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki birimlerin kalite ve akreditasyon alanında başarısı devam ediyor.

        Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu tarafından 5 yıl süreyle akredite olma başarısı gösterdi.

        Bu kapsamda Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Doç. Dr. Hakkı Onur Kırkızlar, Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan Alp Kırkızlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek akreditasyon belgesini sundu.

        Demir, ziyarette özverili çalışmaların sonunda Hematoloji Bilim Dalı'nın akreditasyon belgesini aldığını vurguladı.

        Tabakoğlu da yönetim olarak kalite süreçleri ve akreditasyonu üniversitenin en önemli ve öncelikli konusu haline getirdiklerini belirtti.

        Trakya Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedefine ulaşmak için yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlarda akredite olması en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 2016 yılında Fen Fakültesi Biyoloji bölümü ile başlayan ve daha sonra Tıp Fakültesi ile devam eden süreçte 42 birimimiz ulusal ve uluslararası alanda akredite oldular. Bu sürece Hematoloji Bilim Dalı da dahil olarak bize akreditasyon sevincini yaşattı. Üniversitemize bir yıldız daha kazandırdılar. Bu anlamda akreditasyon sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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