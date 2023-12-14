ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edecek Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Edirnelilerin Yunanistan'a günübirlik vize muafiyetiyle gitmeleri için çalışma yapacaklarını belirtti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Edirnelilerin Yunanistan'a günübirlik vize muafiyetiyle gitmeleri için çalışma yapacaklarını belirtti.

Irmak, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin çok olumlu geçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüşmesinin ardından iki ülke açısından önemli kararlar alındığını belirten Irmak, sınır kenti Edirne'nin bu kaynaşmadan faydalanabileceğini dile getirdi.

Edirnelilerin Yunanistan'a günübirlik vizesiz seyahat etmeyi istediklerini ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Yunanistan'daki seçimlerden önce Dedeağaç Ticaret Odası Başkanı Hristodulos Topsidis ile 'Kardeş Oda Protokolü' imzalamıştım. O görüşmemiz esnasında kendisine Edirnelilerin, oda üyelerimiz ya da belediye ve valilik tarafından belirlenen kişilerin 24 saat süreyle vizesiz gidip gelmeleri hususunda talepte bulundum. O da kendisinin de böyle bir düşüncesi olduğunu belirtti.

Bu duruma 'seçimlerden sonra bakarız' dedi. Seçimler oldu ve Topsidis bölge valisi seçildi. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğim ve bu konuyu gündeme getireceğim. İnşallah karşılıklı böyle bir protokol imzalarız."

Irmak, Edirne'ye çok sayıda Yunanistan vatandaşının geldiğini aynı şekilde Türk vatandaşlarının da komşu ülkeyi ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunan esnafının Türk insanını misafirperverlikle karşıladığını belirten Irmak, "Buradan ne kadar fazla giden olursa iki ülke arasında o kadar dostluk ve kaynaşma olur. İnşallah tez zamanda gerçekleşir. Bu ayrıcalığı önce ticaret odası üyeleri için düşünmüştük ancak artık kapsamı genişletip tüm Edirneliler için yaygınlaştırmakta fayda görüyorum." diye konuştu.