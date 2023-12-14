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        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı süren Edirne İl Halk Kütüphanesi inşaat alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:40
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        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı süren Edirne İl Halk Kütüphanesi inşaat alanında incelemede bulundu.

        İnşaat alanını gezen Vali Sezer, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve proje yetkililerinden bilgi aldı.

        Mimarisi ve donatıları ile Türkiye'de örnek teşkil edecek kütüphane 8 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

        Kütüphanede, sergi salonu, cep sineması, süreli yayınlar, işitme, görme engelli salonu, konferans salonu, fuaye alanı, kent kitaplığı, atölyeler ve grup çalışma odaları, toplantı ve eğitim salonları yer alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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