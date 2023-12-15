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        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 07:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:33
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        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

        Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.

        Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

        Sürücü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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