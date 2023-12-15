Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konserde osman Nihat Akın ve Neveser Kökdeş'in eserleri seslendirildi.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 16 eser seslendirildi.

Konserde solist Öztürk ve Gökçe Bahar Ercan solo performans sergiledi.

Akın ve Kökdeş'in bestelediği, "Bahar pembe beyaz olur", "Ruhumda neşe hayale daldım" ve "Sevda seline kapıldı gönül" gibi eserler müzikseverlere sunuldu.

Konsere, ETSO Başkanı Sezai Irmak, Edirne Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve vatandaşlar katıldı.