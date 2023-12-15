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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:30
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Tespit edilen 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyona dedektör köpeği ve 103 personel katıldı.

        Aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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