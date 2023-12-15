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        Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Edirne'de 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:10
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        Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Edirne'de 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        İlhami Ertem Anadolu Lisesindeki bazı öğrenciler, okul yakınındaki pastaneden aldıkları böreği yedikten sonra rahatsızlandı.

        Öğrencilerin rahatsızlığını fark eden öğretmen ve idareciler, Acil Sağlık ekiplerini okula çağırdı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Öğrencilerden Şevval Yörükçüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, börek yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyledi.

        Tedavinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Yörükçüler, "Sabah börek almıştık ve hep birlikte böreği yedik. Hepimizin birlikte midesi bulanmaya başladı, yüzümüz sarardı. Ondan sonra öğretmenimiz fark etti, 'Sizi hastaneye götürelim.' dedi. Hastanede serum taktılar. Şimdi daha iyiyiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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