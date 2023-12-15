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        Edirne'de "Kardeşler Turnuvası" düzenlendi

        Edirne'de, TED Edirne Koleji tarafından "Elden Ele, Engelsiz Bir Sene" sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Kardeşler Turnuvası" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:48
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        Edirne'de "Kardeşler Turnuvası" düzenlendi
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        Edirne'de, TED Edirne Koleji tarafından "Elden Ele, Engelsiz Bir Sene" sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Kardeşler Turnuvası" organize edildi.

        Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndaki etkinlikte, TED Edirne Koleji Anadolu Lisesi ve Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri voleybol maçı yaptı, sandalye kapmaca ve yakantop oyunu oynadı.

        Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı öğrencilere madalya taktı, günün anısına pasta kesildi.

        TED Edirne Anadolu Lisesi Müdürü Nurdan Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilerin güzel vakit geçirdiğini söyledi.

        Özel öğrencileri mutlu görmek kendilerini de mutlu ettiğini belirten Bayram, proje kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        TED Edirne Koleji Ortaokul Müdürü Sultan Girgin de sosyal sorumluluk projesi kapsamında 11 Aralık'ta engelli öğrenciler yararına kermes organize ettiklerini ve bugüne kadar toplanan bağışın özel öğrenciler için harcanacağını dile getirdi.

        TED Edirne Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Yıldırım ise TED öğrencilerinin anlamlı projelere imza atmaya devam ettiğini anlattı.

        Hafta başından bu yana proje etkinliklerinin devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kermesle başlamıştık, bugün de Kardeşler Turnuvası düzenledik. Öğrencilerimiz ile Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri eğlenceli bir etkinlikte bir araya geldi. Katkıda bulunanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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