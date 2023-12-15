Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Su kıtlığı dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını etkiliyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci, dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasının su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kıtlığı dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci, dünya nüfusunun yüzde 40'tan fazlasının su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eczacılık Fakültesinde düzenlenen "Suya Dair" paneline katılan Prof. Dr. Dökmeci, küresel iklim değişikliği ve afetlerin sağlıklı suya erişimi engellediğini dile getirdi.

        İklim değişikliği nedeniyle aşırı kuraklık ve sellerin yaşandığını belirten Dökmeci, su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

        Suyun canlı yaşamı için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Dökmeci, "Su kıtlığı dünyayı tehdit eden önemli bir durum. İnsanlar besin olmadan uzun süre hayatta kalabilirken susuz olarak yaşam çok zor. Bu suyun da güvenli içme suyu olması lazım. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının su kıtlığı çektiği biliniyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda artacak. 2040 yılında her 4 çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor. 2050 yılına geldiğimizde 4 milyar insan su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

        Dökmeci, doğa ve çevrenin tahrip edilmesinin afet boyutunca iklim olaylarına neden olduğunu belirtti.

        Sel ve kasırga gibi afetlerin güvenli suya erişimi sağlayan altyapı sistemlerine zarar verdiğini anlatan Dökmeci, "Yaşanan sellerin ardından içme suyu kaynakları doluyor zannediliyor ancak mevcut kaynakların kirlenme riski oldukça fazla. Atık su tesisleri zarar görebiliyor. Kanalizasyon sistemleri arızalanabiliyor ve sızıntılar oluyor. Bu durum salgın hastalıklar gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Kardeşler Turnuvası" düzenlendi
        Edirne'de "Kardeşler Turnuvası" düzenlendi
        6 lise öğrencisi, börek yedikten sonra hastanelik oldu
        6 lise öğrencisi, börek yedikten sonra hastanelik oldu
        Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıld...
        Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıld...
        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Edirne'de "Özgür Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Edirne'de 'torbacı' operasyonuna 16 gözaltı
        Edirne'de 'torbacı' operasyonuna 16 gözaltı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı