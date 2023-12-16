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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı

        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:52
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
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        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

        Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Tekirdağ'da da kent merkezinde ve ilçelerde zaman zaman sağanak etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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