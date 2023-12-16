Organik olmayan atıklar su kaynaklarındaki oksijeni tüketiyor Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına organik olmayan atıkların kontrolsüzce atılmasının sudaki oksijen miktarını tüketerek kirliliğe neden olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına organik olmayan atıkların kontrolsüzce atılmasının sudaki oksijen miktarını tüketerek kirliliğe neden olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen "Suya Dair" paneline katılan Prof. Dr. Elipek, su kaynaklarının kirletilmesinin sağlıklı suya erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Dünyadaki su varlığının yüzde 97'sinin okyanus ve denizlerdeki tuzlu sulardan oluştuğuna dikkati çeken Elipek, kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğunu dile getirdi.

Elipek, su kaynaklarının korunmasının sağlıklı suya ulaşmak için önem arz ettiğini ve bu konuda herkese görevler düştüğünü vurguladı.

Normal şartlarda suyun kendi kendini temizleyen bir yapıya sahip olduğunu anlatan Elipek, şunları kaydetti:

"Suyun içerisine atılan organik maddeler suyun kendini temizleme özelliği sayesiyle bertaraf edilebiliyor. Sudaki bakteriler oksijen sayesinde kendi kendine olanak veriyor ancak organik olmayan atıkların su kaynaklarına çok fazla atılması kirlilik oluşturuyor. Suyun kendini temizleme kapasitesi aşılmış oluyor. Kapasite aşıldığı zaman sudaki oksijen biter ve bakteriler ölür. Bu durum su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesine neden olur."