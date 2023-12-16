Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Organik olmayan atıklar su kaynaklarındaki oksijeni tüketiyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına organik olmayan atıkların kontrolsüzce atılmasının sudaki oksijen miktarını tüketerek kirliliğe neden olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:09 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organik olmayan atıklar su kaynaklarındaki oksijeni tüketiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına organik olmayan atıkların kontrolsüzce atılmasının sudaki oksijen miktarını tüketerek kirliliğe neden olduğunu söyledi.

        Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen "Suya Dair" paneline katılan Prof. Dr. Elipek, su kaynaklarının kirletilmesinin sağlıklı suya erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

        Dünyadaki su varlığının yüzde 97'sinin okyanus ve denizlerdeki tuzlu sulardan oluştuğuna dikkati çeken Elipek, kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğunu dile getirdi.

        Elipek, su kaynaklarının korunmasının sağlıklı suya ulaşmak için önem arz ettiğini ve bu konuda herkese görevler düştüğünü vurguladı.

        Normal şartlarda suyun kendi kendini temizleyen bir yapıya sahip olduğunu anlatan Elipek, şunları kaydetti:

        "Suyun içerisine atılan organik maddeler suyun kendini temizleme özelliği sayesiyle bertaraf edilebiliyor. Sudaki bakteriler oksijen sayesinde kendi kendine olanak veriyor ancak organik olmayan atıkların su kaynaklarına çok fazla atılması kirlilik oluşturuyor. Suyun kendini temizleme kapasitesi aşılmış oluyor. Kapasite aşıldığı zaman sudaki oksijen biter ve bakteriler ölür. Bu durum su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesine neden olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Yedikule zindanlarında fenerle yolculuk
        Yedikule zindanlarında fenerle yolculuk
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı 
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı 
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
        Kaleiçi konakları Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak
        Kaleiçi konakları Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Edirne'de, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi