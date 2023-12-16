Edirne'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşları Ş.B. ve U.K'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki evlerine giden Y.U. (31) ve U.A'ya (22) evin bahçesindeki köpek saldırdı.
Köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışan Y.U. ve U.A. ile Ş.B. ve U.K. arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Y.U. ve U.A. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Y.U. kurtarılamadı.
Ş.B. ve U.K. gözaltına alındı.
Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay sonrası köpeği bahçeden alarak barınağa götürdü.
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