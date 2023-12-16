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        Edirne'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:44
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        Edirne'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, arkadaşları Ş.B. ve U.K'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki evlerine giden Y.U. (31) ve U.A'ya (22) evin bahçesindeki köpek saldırdı.

        Köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışan Y.U. ve U.A. ile Ş.B. ve U.K. arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Y.U. ve U.A. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Y.U. kurtarılamadı.

        Ş.B. ve U.K. gözaltına alındı.

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay sonrası köpeği bahçeden alarak barınağa götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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