Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramada, 25 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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