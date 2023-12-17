Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır şoförlerine ikramda bulunuldu

        AFAD Edirne İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır şoförlerine ikramda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD Edirne İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.

        Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.

        AFAD ve Kızılay ekipleri soğuk havanın etkili olduğu kentte sırada bekleyen tır sürücülerine destek oldu.

        Ekipler, sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu.

        Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Edirne'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Edirne'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa