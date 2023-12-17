Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır şoförlerine ikramda bulunuldu
AFAD Edirne İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.
AFAD Edirne İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sırada bekleyen tır sürücülerine çeşitli ikramlarda bulundu.
Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.
AFAD ve Kızılay ekipleri soğuk havanın etkili olduğu kentte sırada bekleyen tır sürücülerine destek oldu.
Ekipler, sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu.
Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
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