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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da ahırından yem çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:13
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da ahırından yem çalınan kişi polise başvurdu.

        Yeni Mahalle'de ahırı bulunan G.Ö, ahırı kontrol ettiğinde bir miktar yemin çalındığını fark etti.

        G.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tüfek ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüpheli M.K'yı Yeni Mahalle'de durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.O'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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