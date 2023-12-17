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        Edirne'de taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı

        Edirne'de düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:21
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        Edirne'de taraftarlar depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
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        Edirne'de düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı.

        Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi müsabakalarında DSİ Spor Kulübü, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda İzmit Zirve Spor Kulübü'nü ağırladı.

        Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından deprem bölgesindeki çocuklara yönelik başlatılan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi.

        Maç öncesinde gerçekleştirilen seremoninin ardından taraftarlar düzenlenen kampanyaya destek olmak amacıyla evlerinden getirdikleri atkı, bere, eldiven ve oyuncakları sahaya attı.

        Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Fırat Tulmaç, AA muhabirine, TBF tarafından düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

        Depremden etkilenen çocuklar için farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Tulmaç, maç öncesinde taraftarların yanlarında getirerek sahaya attığı atkı, peluş ve oyuncakların deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacağını belirtti.

        TBF tarafından düzenlenen kampanyaya birçok farklı kulübün destek verdiğini ifade eden Tulmaç, maçı takip etmek için gelen ve kampanyaya destek olan tüm taraftarlara teşekkür etti.

        Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 5. hafta mücadelelerinde ev sahibi olarak İzmit Zirve Spor Kulübünü ağırlayan DSİ Spor Kulübü, konuk ekibi 83-33 yenerek gruplarda dördüncü galibiyetini aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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