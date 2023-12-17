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        Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi

        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:05
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        Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi
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        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 37 çuvalda 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

        Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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