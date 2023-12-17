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        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi

        Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:48
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        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi
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        Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde kaçakçılık şüphelisinin evinde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 sikke, 40 gram esrar, 2 hassas terazi, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı tespit edilen yabancı ülke vatandaşlarına ait 6 kredi kartı, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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