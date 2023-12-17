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        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek

        Edirne'de, günümüze sadece yarım kalmış minaresi ulaşan Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:07
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        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek
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        Edirne'de, günümüze sadece yarım kalmış minaresi ulaşan Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, mescidin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan mescit hakkında bilgi alan Vali Sezer, restorasyon çalışmalarına 2024'ün ilk aylarında başlanacağını belirtti.

        Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür eden Sezer, "Günümüze sadece yarım kalmış minaresi erişen Şeyh Şücaeddin Mescidi, 2024 yılı başında başlanacak çalışmalarla restore edilecek. Bir kıymetli eser daha şehrimize kazandırılmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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