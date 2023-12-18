Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek.

        Edirne Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını tamamlamaları istendi.

        Başvurular e-devlet üzerinden ya da tarım ve orman müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor.

        - Jandarmadan öğrencilere eğitim

        Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü Elmalı İlkokulunda öğrencilere bir araya jandarma ekipleri, zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla bilgiler verdi.

        Öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Bir "yol" cinayeti daha!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş eden şüpheliye tutuklama
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş eden şüpheliye tutuklama
        Edirne'de 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek
        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke e...
        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke e...
        Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi
        Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi