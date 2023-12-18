Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada ithali ve ihracı yasaklı olan 490 hormon ilacı ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Babaya 10 bıçak darbesi!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş eden şüpheliye tutuklama
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş eden şüpheliye tutuklama
        Edirne'de 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 5 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek
        Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Mescidi restore edilecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke e...
        Edirne'deki operasyonda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke e...