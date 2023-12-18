Edirne'de bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi
Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi.
Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada ithali ve ihracı yasaklı olan 490 hormon ilacı ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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