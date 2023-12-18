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        Trakya Birlik, yeni yatırımlarla ayçiçeği yağı üretim tesislerini genişletiyor

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği yağı üretiminde kapasite artışına gittiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:49
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        Trakya Birlik, yeni yatırımlarla ayçiçeği yağı üretim tesislerini genişletiyor
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        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeği yağı üretiminde kapasite artışına gittiklerini söyledi.

        Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına uygun ve kaliteli yağ sunmak için fabrikaların 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade etti.

        Yeni yatırımlarla tesisleri büyüttüklerini dile getiren Kırbiç, "Tekirdağ Entegre Tesislerinde yüzde 50 kapasite artışına gittik. Tesislerimizi daha da genişletme hedeflerimiz var. Karacabey'deki fabrikamızda da böyle bir projemiz var ancak bunları piyasa şartlarına göre değerlendirerek gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Kırbiç, üreticilerden alınan ayçiçeklerinin fabrikalara sevk edildikten sonra işlendiğini ve pazara sunulduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin en önemli ayçiçeği yağı üreticilerinden olduklarını vurgulayan Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Trakya Birlik olarak her iki fabrikamızda yılda yaklaşık 170 bin ton ayçiçeği yağı üretimi yapmaktayız. Fabrikalarımızda yılda 15 bin ton kadar margarin üretimi yapılmakta. Bunun yanında 200 bin ton kadar fenni yem üretimi gerçekleştirilmekte. Bunlar, ülke üretimi için çok ciddi rakamlar. Bugün her 5 evden birinde Trakya Birlik'in ürünleri kullanılıyor. Kapasite artışıyla üretimimiz daha da artacak. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak, önümüzdeki süreçte hem ülke üretimine hem de çiftçilerimize daha yüksek bir katkı vermek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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