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        Edirne Devecihan Kültür Merkezi'nde hat eserleri sergilenecek

        Edirne'de aralarında ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler "Konuşan Yazılar" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:04
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        Edirne Devecihan Kültür Merkezi'nde hat eserleri sergilenecek
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        Edirne'de aralarında ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler "Konuşan Yazılar" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hamid Aytaç gibi hattatların eserlerinin yer aldığı sergi 20 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'da Deveci Han Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

        Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki seçkilerden oluşturulan sergi, 10 Ocak 2024 tarihine kadar haftanın her günü ücretsiz olarak gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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