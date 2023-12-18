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        Edirne'de arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:29
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        Edirne'de arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, iki gün önce arkadaşları Ş.B. ve U.K'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki evlerine giden Y.U. (31) ve U.A'ya (22) evin bahçesindeki köpek saldırmış, köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışan Y.U. ve U.A. ile Ş.B. ve U.K. arasında tartışma çıkmıştı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Y.U. ve U.A. yaralanmış, Yaralılardan Y.U, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan U.K. ve Ş.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Keşan Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden U.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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