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        Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:27
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        Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

        Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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