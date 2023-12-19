Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 71 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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