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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:46
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 71 gram uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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