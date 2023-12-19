Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlenecek.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 21 Aralık Perşembe saat 20.00’da gerçekleştirilecek.

Klasik Türk Müziği eserlerinin seslendirileceği konserde, Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Ayhan Bal ve Orhan Çabuk solist olarak yer alacak.