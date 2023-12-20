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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:58
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir haftada çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda 66 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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