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        Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı

        Edirne'de, "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:19
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        Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı
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        Edirne'de, "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

        Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

        Türkçe Eğitim Bayramı'yla ilgili hazırlanan videolar ve tanıtım filmlerinin izlenmesiyle devam eden programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin Kuzey Makedonya ile güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.

        Kuzey Makedonya'daki birçok üniversiteyle ikili anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Tabakoğlu, her alanda birlikte çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

        Balkanlar'daki Türk varlığının devam ettiğini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgede yaşayan Türklerle ve eserlerimizle varlığımız orada devam ediyor. Arnavutça'da, Boşnakça'da, Makekonca'da, Yunanca ve Bulgarca'da bile her dilde ortak 2-3 bin kelime var. Bu pek çok kültürün bir arada yaşadığı anlamına geliyor. Osmanlı Balkanlar'da 500 sene hüküm sürdü, bu neredeyse 25 nesil demek. Makedonya Türkü olarak çok önemli isimlerimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının Kocacık Yörükleri'nden olduğunu biliyoruz. Türkçenin en duru yazarı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp'te doğduğunu biliyoruz."

        Kuzey Makedonya Konsolosu Iljaz Feta ise Makedonya Türkleri'nin 21 Aralık 1944 yılında Türkçe eğitim hakkını kazandıklarını ve 2007 yılından beri bu tarihin bayram olarak kutlandığını ifade etti.

        Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten Feta, "Bugün Kuzey Makedonya'da 40'ın üzerindeki ilkokulunda eğitim Türkçe olarak gerçekleşmektedir. Ülkede 2008 yılından itibaren lise düzeyindeki eğitimin zorunlu olmasından sonra Türkçe eğitim gören öğrencilerin sayısında da belirgin bir artış görülmüştür. Bugün birçok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştirilmektedir." diye konuştu.

        Kutlama etkinliği, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin mini konserleriyle sona erdi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        - Sanatçı Hakan Peker konser verdi

        "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kapsamında, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Edirne Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

        Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

        Türkiye'de Okuyan Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin ise etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

        Kuzey Makedonya Konsolosu Sevim Bahtiyarevic de Türkçe Eğitim Bayramı'nı farklı etkinliklerle kutlamanın mutluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Etkinlikte sanatçı Hakan Peker konser verdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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