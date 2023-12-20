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        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:06
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        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında büyük önder Atatürk'ün Edirne'yi üçüncü kez ziyaret edişinin 93. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

        Edirne halkı olarak Ata'nın kenti ziyaret etmiş olmasının her zaman ayrı bir gurur ve kıvancını yaşattığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize her gelişinde Edirneliler tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılanmıştır.

        Atatürk Edirne'ye üçüncü kez gelişinde Selimiye Camisi'ni ziyaret eder, minberle avize arasında durur ve etrafındakilere 'Beyler, hiçbir dine bağlı olmayan kalp istirahatten mahrumdur. Bakınız ecdadımız İstanbul'un fethinden tam 125 sene sonra, bu şaheser camiyi İstanbul'da değil de Edirne'de yaptırmış, böylece Edirne'ye mührünü basmış, tapulaştırmıştır. Dahi Mimar Sinan, sanat ve din aşkıyla bu eseri bina etmiştir' der. Cami çıkışında vatandaşlarla ilgilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21 Aralık'ta geldiği Edirne'den, 25 Aralık günü büyük bir törenle uğurlanır."

        Bugün de Edirne'nin 93 yıl önce olduğu gibi aynı gurur ve kıvancı yüreğinde taşıdığını belirten Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü serhat şehri Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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