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        Edirne Valisi Sezer projeleri değerlendirdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte devam eden ve yeni başlayacak projeleri değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:00
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        Edirne Valisi Sezer projeleri değerlendirdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte devam eden ve yeni başlayacak projeleri değerlendirdi.

        Sezer, bir programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 175 kilometre köy yoluna sıcak asfalt yapılacağını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Yarın Sazlıdere mevkiinde yol çalışması başlayacağını belirten Sezer, "Bir söz verdik o sözün arkasında durmaya çalışıyoruz. Sağ olsun bakanlarımız destek oluyorlar her konuda." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Sezer, Kaleiçi konaklarının restorasyonu ile ilgili de çalışma başlattıklarını ifade etti.

        Proje çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Sezer, "Saraçlar Caddesi'nin projesi kuruldan geçti. Bu hafta itibariyle onaylandı. Orada da Kentsel Dönüşüm Başkanımız geldikten sonra oturup hem Kaleiçi hem de Saraçlar Caddesi ile ilgili yol haritamızı ortaya koyup başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Vali Sezer, Tuncaspor tesislerinde çalışmaların tamamlandıktan sonra takımın çalışmalarına burada devam edeceğini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 25 Kasım Stadı'nın yıkımıyla ilgili görüştüklerini anlatan Sezer, şöyle devam etti:

        "Oradaki çalışmaları da başlatacağız. Ama öncelikle tam anlamıyla Tuncaspor tesislerini bir alalım, diğer taraftan da hem milletvekilimiz Fatma hanım hem de bizler yeni bir stadyumun yapılmasıyla ilgili bunun yatırım programına alınmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli bir merhale de kat edilmiş durumda."

        Sezer, Edirne'yi 5 yıl içerisinde yarım kalan işleri tamamlayıp dünyada örnek gösterilen il haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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