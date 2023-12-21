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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:08
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi., 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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