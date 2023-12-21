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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:28
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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metre altına kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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