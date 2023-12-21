Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki şantaj ve darp davasında savcılık mütalaasını verdi

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasında savcılık esas hakkında mütalaasını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki şantaj ve darp davasında savcılık mütalaasını verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasında savcılık esas hakkında mütalaasını verdi.

        Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

        Dosyaya gelen belgelerin okunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu.

        Savcılık mütalaasında, Gürkan'ın "nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirme", "nitelikli yağma suçuna azmettirme" ve "nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirme" suçlarından 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edildi.

        Mütalaada, diğer tutuksuz sanıklar M.T, S.G, S.A, S.Y ile O.K'nin de "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından" 14 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi.

        Savcılık ayrıca Şükrü Benli'nin Recep Gürkan'a yönelik eylemleri nedeniyle şantaj suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi.

        Duruşmada, sanık avukatları da müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre tabinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

        Ayrıca sanık Şükrü Benli hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar veren heyet, esas hakkında mütalaaya karşı avukatların savunma yapmak için süre talebi kabul edildi.

        Duruşma 25 Nisan 2024'e ertelendi.

        Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Edirne Belediye Başkanı Gürkan için 47 yıla kadar hapis istemi
        Edirne Belediye Başkanı Gürkan için 47 yıla kadar hapis istemi
        Edirne'de "Balkan Eczacılık Öğrenci Kongresi" düzenlendi
        Edirne'de "Balkan Eczacılık Öğrenci Kongresi" düzenlendi
        Edirne'de okul servisleri denetledi
        Edirne'de okul servisleri denetledi
        Edirne'de 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı