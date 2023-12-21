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        İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak sanayicilerle sözleşme imzalandı

        Edirne'de, 350 dönümlük alana kurulacak İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak sanayicilerle yer tahsisi sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:39
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        İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak sanayicilerle sözleşme imzalandı
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        Edirne'de, 350 dönümlük alana kurulacak İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapacak sanayicilerle yer tahsisi sözleşmesi imzalandı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte düzenlenen toplantıda, ilçede kurulacak sanayi bölgesinin istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

        Sanayi bölgesinin kurulması için hızlı bir çalışma yapıldığını ve faaliyet gösterecek firmalara yer tahsislerinin gerçekleştirildiğini belirten Vali Sezer, "2024 yılı içerisinde burada birçok firmanın binalarını bitirmiş veya inşa etmeye başlamış olacaklarını göreceğiz. Yoğun ve yorucu bir süreçti. Kaymakamımıza, belediyemize, oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Sezer, Edirne'nin önemli bir tarım ve turizm şehri olduğunu, çevreye duyarlı yeşil sanayinin kentte kurulmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

        Fabrikalarda çalışacak kalifiye elemanların yetiştirilmesi için de çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Sezer, "Bu sanayiyi besleyecek insanların yetiştirilmesi ve eğitilmesi de çok önemli. Geçen hafta Ankara ziyaretinde sanayi odamızla bir araya geldik. Sanayi bölgelerinde kurulan kolejleri, eğitim tesislerini gördük. Oralarda çalışacak olan kişiler, sanayi bölgeleri içinde eğitim alıp direkt işe başlıyorlar. Biz bu benzer yapılanmayı Edirne'de yapmak istiyoruz. İpsala Organize Sanayi Bölgesi kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        - Tarım Kredi Kooperatifleri fabrika kuracak

        Sezer, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sanayi bölgesinde 30 dönümlük alana fabrika kuracağını ifade etti.

        Tarıma dayalı büyük fabrikaların hizmet vereceğini vurgulayan Sezer, "Tarım Kredi Kooperatiflerine burada bir yer tahsisi oldu. Belki de Türkiye'deki en büyük çeltik alımı ve paketlemesiyle ilgili fabrikayı 2024'ün sonuna kadar tamamlayacaklar. Sınıra ve Balkanlar'a en yakın bölgede bir yer aldılar ve önemli bir yatırım yapacaklar." dedi.

        Tarım Kredi Kooperatifleri Tedarik ve Üretim AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın da tarım ve üretimin olduğu her yerde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Tarımsal ürünlerini işleyerek üreticilere ulaştırdıklarını belirten Aydın, "Hedefimiz yurt dışı. Kapıya en yakın olan yer İpsala olduğu için burayı tercih ettik. İhracatı ne kadar artırırsak o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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