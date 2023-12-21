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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:37
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendiği O.K'nin üzerini aradı.

        Aramada 10.51 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Kamyonetteki aküler çalındı

        Uzunköprü ilçesinde kamyonetinden aküleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Hızır Reis Caddesi'nde park halindeki aracına gelen H.U. iki akünün yerinde olmadığını fark etti.

        Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden H.U. şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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