Edirne'de asayiş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendiği O.K'nin üzerini aradı.

Aramada 10.51 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Kamyonetteki aküler çalındı

Uzunköprü ilçesinde kamyonetinden aküleri çalınan kişi polise başvurdu.

Hızır Reis Caddesi'nde park halindeki aracına gelen H.U. iki akünün yerinde olmadığını fark etti.

Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden H.U. şikayette bulundu.

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