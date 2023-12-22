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        Edirne'de Bulgar zulmünde katledilen Türkan bebek için yapılacak törende Filistinli çocuklar da anılacak

        Bulgaristan'da 1984 yılında dönemin yönetiminin asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de düzenlenecek anma töreninde, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar da anılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:41
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        Edirne'de Bulgar zulmünde katledilen Türkan bebek için yapılacak törende Filistinli çocuklar da anılacak
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        Bulgaristan'da 1984 yılında dönemin yönetiminin asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de düzenlenecek anma töreninde, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar da anılacak.

        Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyada savaşların ve katliamların devam etmesine gösterdikleri tepkiyi dile getirdi.

        Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de geçmişte baskı ve zulümlerle karşılaştığını vurgulayan Güneş, "Türk kimliğimize sahip çıkmak isterken totaliter rejim tarafından bizlere baskı uygulandı. Biz hiçbir ülkeyi, milleti ve insanları suçlamayız. Mazlumlara işkence yapan hükümetler ve yönetimlere karşıyız." dedi.

        Güneş, savaşlarda yaşanan acıları gördüklerini ve en çok masumların zarar gördüğünü ifade etti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Güneş, "Filistin'de 8 bine yakın çocuk katledildi bu yaşananları kınıyoruz, tepkiliyiz. Aynı zamanda Bosna'daki soykırım unutulmadı. Bulgaristan'da ad değiştirme olaylarında binlerce kişi zulümle karşı karşıya kaldı. Türkan bebeğimiz annesinin kucağında şehit edildi." dedi.

        Güneş, Türkan bebeği katlinin 39. yılında, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukları da anacaklarını söyledi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek için yaptırılan parktaki anıtın önünde 24 Aralık Pazar günü saat 11.00'de bir araya geleceklerini ifade eden Güneş, tüm vatandaşları anma törenine davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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