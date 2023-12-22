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        "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Edirne" fotoğraf sergisi açıldı

        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Hasan Karakaş Belgesel Fotoğraf Atölyesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Edirne" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:35
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        "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Edirne" fotoğraf sergisi açıldı
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        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Hasan Karakaş Belgesel Fotoğraf Atölyesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Edirne" fotoğraf sergisi açıldı.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki serginin açılışı öncesi düzenlenen programda Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri gösteri sundu.

        EFOD Başkanı Serdar İyiiz yaptığı konuşmada, yıllardır devam ettirdikleri atölye sergilerinin derneğin çok önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

        Yeni yılda da etkinliklere devam edeceklerini anlatan İyiiz, Edirne Valiliği tarafından EFOD ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve iş birliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütücülüğünde Edirne Ulusal Fotoğraf yarışması düzenleneceği bilgisini verdi.

        Hasan Karakaş da fotoğrafçılar Tamer Yavuz, Meltem Sözer Yavuz, Çiğdem Alper, Tülay Savran, Hüseyin Koşar ve Seda Sultan Sarı'nın kente dair çok sayıda fotoğraf çektiğini dile getirdi.

        Sergi formatı gereği 35 fotoğrafın sunulduğunu belirten Karakaş, ziyaretçilere geldikleri için teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından İyiiz, fotoğrafçılara belgelerini takdim etti.

        Programdan sonra ziyaretçiler fuaye alanında sergiyi gezdi. Sergi, 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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