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        Edirne'de "Yeni Yıl Alışveriş Festivali" başladı

        Edirne'de "Yeni Yıl Alışveriş Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:01
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        Edirne'de "Yeni Yıl Alışveriş Festivali" başladı
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        Edirne'de "Yeni Yıl Alışveriş Festivali" başladı.

        Edirne Belediyesi tarafından bu yıl Saraçlar Caddesi'nde üçüncü kez kurulan Yeni Yıl Alışveriş Festivali kapsamında kadınların el emeği ürünleri satışa çıkarıldı. Stantlarda yılbaşı temalı el yapımı takılar ve özel tasarım hediyelikler ilgi gördü.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, yeni yıl öncesi güzel bir festivali vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

        Edirnelileri alışveriş festivaline davet eden Gürkan, şunları kaydetti:

        "Yeni yıl öncesi alışveriş alanlarının kurulması Orta Avrupa'da çok uzun yıllar önce başlayıp bugün dünyanın birçok yerine yayılmış. Bizde bunun üçüncüsünü Edirne'de yaparak sürekli hale getirmeye ve kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kadınlarımız yaptıkları her işte olduğu gibi tüm samimiyet ve sevgileriyle bu işte de çok iyiler. Burada yılbaşına kadar sürecek alışveriş günleri onların ekonomilerine katkıda bulunacak."

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Morİz ritim grubu konser verdi.

        Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, cep telefonlarıyla konseri kaydetti.

        Alışveriş günleri yılbaşına kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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